“ErgoCub”, verso nuovi robot umanoidi per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro (Di mercoledì 10 marzo 2021) migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, in ambito industriale e ospedaliero, grazie a nuovi robot umanoidi collaborativi che possano interagire come dei veri compagni di lavoro. E’ l’obiettivo del nuovo progetto, ErgoCub, di durata triennale, appena avviato grazie a una collaborazione tra l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e l’Inail. Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi robot collaborativi, ispirati all’umanoide bambino iCub dell’Iit. L’obiettivo di ErgoCub sara’ facilitare l’attivita’ lavorativa migliorando l’interazione tra lavoratori e robot, attraverso tecnologie indossabili, in grado di leggere il movimento del corpo umano, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021)laneidi, in ambito industriale e ospedaliero, grazie acollaborativi che possano interagire come dei veri compagni di. E’ l’obiettivo del nuovo progetto,, di durata triennale, appena avviato grazie a una collaborazione tra l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e l’Inail. Il progetto prevede la realizzazione di duecollaborativi, ispirati all’umanoide bambino iCub dell’Iit. L’obiettivo disara’ facilitare l’attivita’ lavorativa migliorando l’interazione tra lavoratori e, attratecnologie indossabili, in grado di leggere il movimento del corpo umano, ...

