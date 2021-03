Deathloop è esclusiva PS5. Xbox che ha acquisito Bethesda non cambia nulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Deathloop rimarrà un'esclusiva per PS5 nonostante l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft e una dichiarazione del portavoce di Arkane Studios lo mette nero su bianco una volta per tutte. L'acquisizione di Microsoft è avvenuta questa settimana sulla scia dell'annuncio della società dello scorso settembre in cui ha rivelato l'intenzione di acquistare ZeniMax Media e l'editore Bethesda per ben 7,5 miliardi di dollari. La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione lunedì, lasciando diventare Microsoft società madre a uno dei più grandi editori nel settore dei giochi. Ovviamente, come detto da Microsoft stessa, in futuro più giochi Bethesda arriveranno su Xbox Game Pass (The Evil Within potrebbe essere uno di questi). Tuttavia, Arkane Studios ha ribadito che onorerà il suo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021)rimarrà un'per PS5 nonostante l'acquisizione dida parte di Microsoft e una dichiarazione del portavoce di Arkane Studios lo mette nero su bianco una volta per tutte. L'acquisizione di Microsoft è avvenuta questa settimana sulla scia dell'annuncio della società dello scorso settembre in cui ha rivelato l'intenzione di acquistare ZeniMax Media e l'editoreper ben 7,5 miliardi di dollari. La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione lunedì, lasciando diventare Microsoft società madre a uno dei più grandi editori nel settore dei giochi. Ovviamente, come detto da Microsoft stessa, in futuro più giochiarriveranno suGame Pass (The Evil Within potrebbe essere uno di questi). Tuttavia, Arkane Studios ha ribadito che onorerà il suo ...

