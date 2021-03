Covid, troppi no vax ad Asolo: boom di contagi e scuole chiuse (Di mercoledì 10 marzo 2021) La cittadina di Asolo , in provincia di Treviso, conta 268 casi di Covid ogni 250 mila abitanti. Un numero in aumento e nettamente superiore rispetto al resto della provincia. Secondo ' Mattino Cinque ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021) La cittadina di, in provincia di Treviso, conta 268 casi diogni 250 mila abitanti. Un numero in aumento e nettamente superiore rispetto al resto della provincia. Secondo ' Mattino Cinque ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid troppi Covid, troppi no vax ad Asolo: boom di contagi e scuole chiuse - - > Leggi Anche Coronavirus, l'Inail: scatta l'infortunio anche per gli infermieri no vax che restano contagiati - - > Leggi Anche Covid Spagna, in Galizia multe fino a 600mila euro per chi rifiuta ...

Covid, troppi ricoveri: chiuso il punto nascite di Bentivoglio Corriere della Sera Troppi ricoveri, ospedali in crisi. A rischio gli interventi chirurgici Escalation dei casi con una media di venti nuovi ingressi al giorno. Riconvertire i reparti in degenze Covid significa diminuire l’offerta sanitaria ...

Possibili modifiche al DPCM: verso nuove chiusure nel fine settimana Il nuovo DPCM emanato dal Governo Draghi potrebbe subire delle modifiche dopo la riunione di ieri del Cts che ha disegnato un quadro piuttosto desolante rispetto all’attuale situazione legata al Coron ...

