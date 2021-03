Advertising

Agenzia_Ansa : Il sindaco e la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino. Si sono vaccinati pur non rientrando tra le categori… - Adnkronos : #Covid #Sicilia, cinque nuove #zonerosse - EmmeReports : Covid19: Razza inaugura a Messina il quarto hub in Sicilia - ilmattinodisici : Covid Sicilia, altre 5 zone rosse - TV7Benevento : Covid Sicilia, cinque nuove zone rosse... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

Inla piattaforma nazionale gestita da Poste italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) ha ... Ore 18,30 " Brasile, Lula contro Bolsonaro: "Scelte imbecilli sul" " L'ex presidente del ...... in base alla normativa anti -, per dirsi sì, ma quello di Santa e Salvo sarà reale oppure no? I due si sono sposati in Lombardia e quindi hanno lasciato la, da dove vengono entrambi, ...In base al report dell’assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti ... Villabate e Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo ...Cinque nuove “zone rosse” in Sicilia. Scatteranno da venerdì 12 marzo per 15 giorni ... In base al report dell'assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su ...