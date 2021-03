Covid sempre in aumento i nuovi contagi, mentre molti ospedali non hanno più posto (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ennesima giornata negativa sul fronte coronavirus in Italia, con i contagi ancora in aumento, e alcuni ospedali vicini al collasso. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti 361.040 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigienici conati insieme), che hanno rivelato altri 22.409 nuovi contagi, dando così un indice di positività pari al 6,2%. Come spiega inoltre il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente sono 487.074 le persone positive (non necessariamente tutte ‘malate’), nel Paese. Anche oggi la regione maggiormente colpita è la Lombardia, con ben 4.422 nuovi casi, seguita subito dopo dalla Campania (3.034). Oltre i duemila casi troviamo solo due regioni: l’Emilia Romagna (2.155), ed il Piemonte (2.086). Tra quelle invece oltre i mille ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ennesima giornata negativa sul fronte coronavirus in Italia, con iancora in, e alcunivicini al collasso. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti 361.040 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigienici conati insieme), cherivelato altri 22.409, dando così un indice di positività pari al 6,2%. Come spiega inoltre il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente sono 487.074 le persone positive (non necessariamente tutte ‘malate’), nel Paese. Anche oggi la regione maggiormente colpita è la Lombardia, con ben 4.422casi, seguita subito dopo dalla Campania (3.034). Oltre i duemila casi troviamo solo due regioni: l’Emilia Romagna (2.155), ed il Piemonte (2.086). Tra quelle invece oltre i mille ...

Advertising

NicolaPorro : Un video da #Miami: gente per strada, piscine aperte. Sono più pazzi loro che aprono o noi che stiamo sempre chiusi… - amnestyitalia : Quest’anno è particolarmente importante celebrare le vittorie delle donne, non solo perché c’è bisogno di buone not… - fsitaliane : Presentati oggi a #RomaTermini il treno sanitario e il primo hub vaccinale ferroviario. Il Gruppo #FS da sempre imp… - InTiBastion : Non c'è #NessunaCorrelazione tra il fatto che c'è il Covid e che vorrei vedervi comunque tutti estinti. L'Italiano… - demauroco : @AlessioParodi6 La domanda è: ma per twittare a distanza di poche ore sempre e solo di covid e morte, lo pagano? Op… -