Covid, Remuzzi: «Bisogna curare il virus fin dai primi sintomi» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giuseppe Remuzzi, il direttore dell'istituto di ricerca farmacologiche Mario Negri, è intervenuto nel programma di Rai Uno Porta a Porta ed ha spiegato che per evitare che il virus si moltiplichi, Bisogna curare il Covid fin dai primi sintomi. «Non dobbiamo perdere i primi sei giorni che sono i più preziosi per la moltiplicazione del virus, ma in questi giorni i medici di famiglia devono andare a casa del paziente e seguirlo per evitare che vada in ospedale». Covid, appena ci sono i sintomi Bisogna curare la malattia: la spiegazione dell'esperto Remuzzi, intervenuto a Porta a Porta su Rai Uno, ha sottolineato che per sconfiggere il ...

