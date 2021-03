Covid, la zona arancione non bastava: più positivi in 15 comuni su 20. Ecco le città dove i contagi sono esplosi (Di mercoledì 10 marzo 2021) ANCONA - In due settimane di zona arancione , il tempo necessario per vedere gli effetti della stretta anti - contagi, 15 comuni sui 20 soggetti alle nuove restrizioni hanno aumentato il numero di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 10 marzo 2021) ANCONA - In due settimane di, il tempo necessario per vedere gli effetti della stretta anti -, 15sui 20 soggetti alle nuove restrizioni hanno aumentato il numero di ...

federicosarica : Dopo un anno di pandemia la prospettiva della zona rossa ci coglie ancora impreparati, soprattutto dal punto di vis… - TgLa7 : Covid: assessore Icardi, probabile zona #rossa per #Piemonte - francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - vlatronico : 'Fate di noi ciò che volete. Zona rossa, gialla, viola, rosa, azzurra, nera, bluastra. Arcobaleni. Galassie. I nost… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: No al #lockdown nazionale, Italia zona rossa nei weekend, con regole e divieti più stringenti per arginare la diffusione… -