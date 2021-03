Cosa significa tagliare i ponti col passato e con la propria famiglia d’origine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Harry e Meghan Markle hanno tagliato i ponti con la Casa Reale. Sì, perché al loro (già chiacchierato) trasferimento in California si è aggiunta l’intervista bomba rilasciata ad Oprah Winfrey, trasmessa in prima serata in America domenica 7 marzo e, qui in Italia, martedì 9 marzo (su Tv8). Una’attesissima e lunga chiacchierata nella quale gli ex reali hanno parlato a briglie sciolte, gettando su Buckingham Palace un bel po’ di ombre. Si va dall’accusa di razzismo (a quanto pare, durante l’attesa del primogenito, emersero timori rispetto alla sua possibile carnagione) fino alla mancanza di protezione lamentata da Meghan. Passando per il rapporto non proprio idilliaco di Harry con suo padre, il Principe Carlo e quello con suo fratello William. Insomma, un bel groviglio di accuse, confessioni e puntini sulle i. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Harry e Meghan Markle hanno tagliato i ponti con la Casa Reale. Sì, perché al loro (già chiacchierato) trasferimento in California si è aggiunta l’intervista bomba rilasciata ad Oprah Winfrey, trasmessa in prima serata in America domenica 7 marzo e, qui in Italia, martedì 9 marzo (su Tv8). Una’attesissima e lunga chiacchierata nella quale gli ex reali hanno parlato a briglie sciolte, gettando su Buckingham Palace un bel po’ di ombre. Si va dall’accusa di razzismo (a quanto pare, durante l’attesa del primogenito, emersero timori rispetto alla sua possibile carnagione) fino alla mancanza di protezione lamentata da Meghan. Passando per il rapporto non proprio idilliaco di Harry con suo padre, il Principe Carlo e quello con suo fratello William. Insomma, un bel groviglio di accuse, confessioni e puntini sulle i.

