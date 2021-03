Coronavirus, in Veneto l’epidemia continua a correre: aumentano i ricoveri, 14 decessi in 24 ore (Di mercoledì 10 marzo 2021) La diffusione dell’epidemia continua a correre in Veneto. In zona arancione da lunedì, la Regione ha registrato nelle ultime 24 ore 1.561 nuovi positivi al Coronavirus, a fronte di 43.243 tamponi analizzati. Il tasso di positività è quindi del 3,60%. La situazione negli ospedali vede un aumento totale dei ricoveri: +48 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.504 persone ricoverate. Di queste, 1.338 si trovano in area non critica (+42), mentre 166 sono in terapia intensiva (+6). Il bilancio delle vittime ha invece superato già ieri la soglia delle 10 mila. Nelle ultime 24 ore sono stati 14 i decessi, per un totale di 10.023 morti. Le persone dimesse sono invece 16.582: +62 da ieri. «Dal fine settimana vaccineremo con AstraZeneca grazie ai medici di base», ha detto il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) La diffusione delin. In zona arancione da lunedì, la Regione ha registrato nelle ultime 24 ore 1.561 nuovi positivi al, a fronte di 43.243 tamponi analizzati. Il tasso di positività è quindi del 3,60%. La situazione negli ospedali vede un aumento totale dei: +48 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.504 persone ricoverate. Di queste, 1.338 si trovano in area non critica (+42), mentre 166 sono in terapia intensiva (+6). Il bilancio delle vittime ha invece superato già ieri la soglia delle 10 mila. Nelle ultime 24 ore sono stati 14 i, per un totale di 10.023 morti. Le persone dimesse sono invece 16.582: +62 da ieri. «Dal fine settimana vaccineremo con AstraZeneca grazie ai medici di base», ha detto il ...

Advertising

alcinx : RT @zaiapresidente: ?? In conferenza stampa per tutti gli aggiornamenti sulla situazione #coronavirus in Veneto. - CCavaioni : Coronavirus, Flor: «Si sta avviando una nuova ondata: siamo in piena pandemia» in 5/6 mesi potremmo finire e poi si… - legasgl : RT @zaiapresidente: ?? In conferenza stampa per tutti gli aggiornamenti sulla situazione #coronavirus in Veneto. - zaiapresidente : ?? In conferenza stampa per tutti gli aggiornamenti sulla situazione #coronavirus in Veneto. - contafinoa100 : Nessuno si è accorto che l'organizzazione per vaccinare quanti più è molto molto simile (se non uguale) a quanto ha… -