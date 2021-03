Classifica Parigi-Nizza 2021, quarta tappa: Primoz Roglic conquista la vetta della generale (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Parigi-Nizza è giunta a metà del su percorso: al termine della quarta delle otto frazioni in programma, la Chalon sur Saone-Chiroubles, di 187.5 km, il nuovo padrone della Classifica generale è il vincitore odierno, lo sloveno Primoz Roglic. Il migliore degli italiani è Mattia Cattaneo, 24° a 1’51”. Classifica generale Parigi-Nizza DOPO LA quarta tappa 1 PRIMOŽ Roglic 31 JUMBO – VISMA 13H 26? 40” – B : 13” – 2 MAXIMILIAN SCHACHMANN 1 BORA – HANSGROHE 13H 27? 15” + 00H 00? 35” B : 6” – 3 BRANDON MCNULTY 155 UAE TEAM EMIRATES 13H 27? 17” + 00H 00? 37” – – 4 ALEKSANDR VLASOV 61 ASTANA – PREMIER TECH 13H 27? 21” + 00H ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Laè giunta a metà del su percorso: al terminedelle otto frazioni in programma, la Chalon sur Saone-Chiroubles, di 187.5 km, il nuovo padroneè il vincitore odierno, lo sloveno. Il migliore degli italiani è Mattia Cattaneo, 24° a 1’51”.DOPO LA1 PRIMOŽ31 JUMBO – VISMA 13H 26? 40” – B : 13” – 2 MAXIMILIAN SCHACHMANN 1 BORA – HANSGROHE 13H 27? 15” + 00H 00? 35” B : 6” – 3 BRANDON MCNULTY 155 UAE TEAM EMIRATES 13H 27? 17” + 00H 00? 37” – – 4 ALEKSANDR VLASOV 61 ASTANA – PREMIER TECH 13H 27? 21” + 00H ...

