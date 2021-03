Can Yaman, sarà presente tra i giurati al serale di ‘Amici 20? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Can Yaman, il popolare attore turco, protagonista della serie tivù ‘Day Dreamer-le ali di un sogno’, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe partecipare, in qualità di giurato, al serale di ‘Amici 20’, che andrà in onda Sabato 20 Marzo. L’attore turco, negli ultimi mesi, ha preso parte a diversi progetti lavorativi, nel nostro Paese, dopo il successo della soap, lo abbiamo visto, nella pubblicità del pastificio De Cecco, accanto a Claudia Gerini, ed è stato anche ospite, al programma della De Filippi ‘C’è posta per te’, occasione nella quale, sembra aver stretto un rapporto di amicizia e di stima, con la moglie di Maurizio Costanzo. Can Yaman, sarà presente tra i giurati al serale di ‘Amici 20’? Nelle ultime ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Can, il popolare attore turco, protagonista della serie tivù ‘Day Dreamer-le ali di un sogno’, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe partecipare, in qualità di giurato, aldi20’, che andrà in onda Sabato 20 Marzo. L’attore turco, negli ultimi mesi, ha preso parte a diversi progetti lavorativi, nel nostro Paese, dopo il successo della soap, lo abbiamo visto, nella pubblicità del pastificio De Cecco, accanto a Claudia Gerini, ed è stato anche ospite, al programma della De Filippi ‘C’è posta per te’, occasione nella quale, sembra aver stretto un rapporto di amicizia e di stima, con la moglie di Maurizio Costanzo. Cantra ialdi20’? Nelle ultime ...

Advertising

RollingStoneita : Come? Lo vedrete... #CanYaman #9marzo - repubblica : 'Che Dio ci aiuti 6', per ultima puntata c'è Can Yaman. Conquista anche le suore: L'attore turco appare nel finale… - MediasetTgcom24 : Can Yaman tra amore e ferite, le curve di Diletta lo distraggono e si fa male #CanYaman - rosette77293245 : RT @repubblica: 'Che Dio ci aiuti 6', per ultima puntata c'è Can Yaman. Conquista anche le suore: L'attore turco appare nel finale di stagi… - carmen35570973 : RT @Sirio53943017: #Repost @sergiofabi2016 Le strade di Ferzan Ozpetek e Can Yaman si incroceranno per un week end - Leggi il perchè su q… -