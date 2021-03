Banca Carige | CdA approva bilancio 2020

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) –ha realizzato perdite nette per 251,6 milioni di euro nell’esercizio, il risultato definitivo è superiore ai -185,3 milioni dei dati preliminari diffusi a fine febbraio. Confermato il risultato ante imposte, in rosso per 161,1 milioni, il CdA ha valutato in 66,3 milioni di euro le imposte differite non ascrivibili in bilanci, a seguito della valutazione sulle probabilità di recupero nel tempo delle attività’ fiscali differite (DTA – Deferred Tax Assets) e ha così rivisto il risultato netto definitivo. Al 31 dicembre, a livello consolidato, il complesso delle DTA iscritte aammonta quindi a 827 milioni mentre le DTA fuorisalgono a 491 milioni.Il CdA ha deliberato “in via meramente prudenziale” di sottoporre all’assemblea ...