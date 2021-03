Anziani: Italia Longeva, 'un indicatore ad hoc nei Lea su aderenza a terapie' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Un 'indicatore sintetico di aderenza' integrato nel Nuovo sistema di garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) per misurare l'aderenza terapeutica nelle malattie croniche in maniera standardizzata a livello nazionale: è la proposta formulata da 'Italia Longeva', l'associazione nazionale per l'invecchiamento e la longevità attiva del ministero della Salute, per dare una risposta concreta al problema della scarsa aderenza alle cure, particolarmente rilevante tra gli Anziani e fortemente acuito dalla pandemia. Con oltre 8 milioni di over 65 affetti da almeno una malattia cronica, 5 milioni e mezzo che ne hanno almeno tre e circa 2 milioni di Anziani costretti ad assumere almeno 10 farmaci al giorno - si legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Un 'sintetico di' integrato nel Nuovo sistema di garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) per misurare l'terapeutica nelle malattie croniche in maniera standardizzata a livello nazionale: è la proposta formulata da '', l'associazione nazionale per l'invecchiamento e la longevità attiva del ministero della Salute, per dare una risposta concreta al problema della scarsaalle cure, particolarmente rilevante tra glie fortemente acuito dalla pandemia. Con oltre 8 milioni di over 65 affetti da almeno una malattia cronica, 5 milioni e mezzo che ne hanno almeno tre e circa 2 milioni dicostretti ad assumere almeno 10 farmaci al giorno - si legge ...

