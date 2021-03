America's Cup Prima Giornata: 1 - 1 dopo le prime due regate (Di mercoledì 10 marzo 2021) Primi confronti con i Defender da parte del Team Luna Rossa: i neozelandesi sono apparsi fin da subito come una barca al di sotto delle aspettative, con differenze che non sono così marcate come qualcuno si aspettava. Il team director Max Sirena: "Aver visto che regatando bene possiamo batterli è una buona notizia per noi e ci dà ancora più fiducia" Luna Rossa, a chi la considerava già la vittima nelle mani del "Mostro Neozelandese" destinata a capitolare difronte allo strapotere di New Zealand, ha fatto ricredere il mondo intero. I neozelandesi hanno una barca leggermente più veloce, come ci si aspettava, ma le differenze non sono così marcate. Con una vittoria a testa nelle pre-partenze, entrambi i team hanno progressivamente incrementato il loro vantaggio durante le regate. La vittoria regala al co-timoniere australiano di Luna Rossa, Jimmy Spithill, un record ... Leggi su velaac (Di mercoledì 10 marzo 2021) Primi confronti con i Defender da parte del Team Luna Rossa: i neozelandesi sono apparsi fin da subito come una barca al di sotto delle aspettative, con differenze che non sono così marcate come qualcuno si aspettava. Il team director Max Sirena: "Aver visto che regatando bene possiamo batterli è una buona notizia per noi e ci dà ancora più fiducia" Luna Rossa, a chi la considerava già la vittima nelle mani del "Mostro Neozelandese" destinata a capitolare difronte allo strapotere di New Zealand, ha fatto ricredere il mondo intero. I neozelandesi hanno una barca leggermente più veloce, come ci si aspettava, ma le differenze non sono così marcate. Con una vittoria a testa nelle pre-partenze, entrambi i team hanno progressivamente incrementato il loro vantaggio durante le. La vittoria regala al co-timoniere australiano di Luna Rossa, Jimmy Spithill, un record ...

