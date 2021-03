Ambrosini: “Milan, non sei inferiore allo United. Ecco come puoi passare” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero nella notte di Milan-Manchester United 3-0 del 2007, ricorda la 'partita perfetta' e parla della sfida di domani Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 marzo 2021) Massimo, ex capitano rossonero nella notte di-Manchester3-0 del 2007, ricorda la 'partita perfetta' e parla della sfida di domani Pianeta

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, contro il #ManUnited serve un'altra 'partita perfetta'. L'esclusiva con #Ambrosini - PianetaMilan : #Ambrosini a @Gazzetta_it: '@acmilan, non sei inferiore al @ManUtd. Ecco come puoi passare' - #UEL @EuropaLeague… - notizie_milan : Rinnovo Donnarumma, Ambrosini: “Imprescindibile. Per Gigio farei di tutto” - Milannews24_com : Ambrosini: «Manchester? Ha tre giocatori molto pericolosi come il Milan» - gilnar76 : Ambrosini: «#Milan, su Rinnovi e corsa Champions ho una mia idea fissa» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… -