Allestisce una serra di marijuana in garage: denunciato 50enne di Palanzano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Aveva allestito nel garage della sua abitazione di Palanzano una vera e propria serra artigianale di marijuana, con cinque piante di canapa indiana alte circa 70 centimetri . Un 50enne residente in ... Leggi su parmatoday (Di mercoledì 10 marzo 2021) Aveva allestito neldella sua abitazione diuna vera e propriaartigianale di, con cinque piante di canapa indiana alte circa 70 centimetri . Unresidente in ...

Advertising

rolandinoANZIO : RT @rolandinoANZIO: @Stefano_Pantano Servono lauree per analizzare la rosa difensiva? La grande stagione scorsa è figlia di una disastrosa… - rolandinoANZIO : @Stefano_Pantano Servono lauree per analizzare la rosa difensiva? La grande stagione scorsa è figlia di una disastr… - robinaroby1 : RT @caperucita_r: Tipo quando un seienne ti chiede di poter dormire sotto il tavolo della cucina una notte, per far l'indiano. E allestisce… - LorenzoReda : RT @caperucita_r: Tipo quando un seienne ti chiede di poter dormire sotto il tavolo della cucina una notte, per far l'indiano. E allestisce… - peachfra : RT @caperucita_r: Tipo quando un seienne ti chiede di poter dormire sotto il tavolo della cucina una notte, per far l'indiano. E allestisce… -