Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2021 ore 15:30 (Di martedì 9 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 9 MARZO 2021 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CAUSA ALLAGAMENTI CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI LA SP TAVERNA 50 TRA LE PROVINCE SI FROSINONE E LATINA CHIUSA AL TRANSITO SEMPRE PER ALLAGAMENTI VIA DI TRIGORIA NEL TRATTO TRA PIAZZALE DINO VIOLA E VIA ARENA SUL RACCORDO TROVIAMO CODE TRA Roma FIUMICINO E PONTINA IN ESTERNA SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SULL’ARDEATINA CODE A TRATTI TRA RACCORDO E FALCOGNANA NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI VI SONO DELLE CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ATLEZZA DI TOR LUPARA, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO, E SULA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA CONCLUDIAMO L’EMERGENZA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 9 MARZOORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACAUSA ALLAGAMENTI CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI LA SP TAVERNA 50 TRA LE PROVINCE SI FROSINONE E LATINA CHIUSA AL TRANSITO SEMPRE PER ALLAGAMENTI VIA DI TRIGORIA NEL TRATTO TRA PIAZZALE DINO VIOLA E VIA ARENA SUL RACCORDO TROVIAMO CODE TRAFIUMICINO E PONTINA IN ESTERNA SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SULL’ARDEATINA CODE A TRATTI TRA RACCORDO E FALCOGNANA NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI VI SONO DELLE CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ATLEZZA DI TOR LUPARA, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO, E SULA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA CONCLUDIAMO L’EMERGENZA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Meteo, allerta maltempo: nubifragi e maltempo si spostano al Sud, da giovedì 11 marzo tempo bello e sole in tutta Italia A Roma e provincia ci sono stati nubifragi che hanno causato traffico e disagi alla viabilità. Con allagamenti anche sulle strade extraurbane. Sono le previsioni per i prossimi giorni del team del ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09 - 03 - 2021 ore 12:30 ... PERMANGO PERO RALLENTAMENTI FINO A 180 MINUTI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA CASTEL MADAMA - CARASOLI RALLENTATA LA LINEA FL8 ROMA - NETTUNO PER UN GUASTO AD APRILA CON RITARDI FINO 25 MINUTI ...

