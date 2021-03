Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 9 03 21

Leggi su isaechia

(Di martedì 9 marzo 2021) Questa cosa che ormai anche gli Over fanno la scelta a centro studio con le sedie rosse e i petali di cartapesta non riesco ad accettarla, mi dispiace. Sarà che sono abitudinaria, sarà che ho sempre visto il momento della scelta come quello in cui i due giovIni che si sono tanto desiderati possono finalmente trombare, ma a me vedere i nonny sulle sedie rosse, che tra l’altro ci arrivano dopo essersi frequentati off camera per mesi e dopo essere stati on camera (da letto) per altrettanti mesi, crea sempre un attimo di scompenso. Anyway, vi dirò, oggi Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri mi sono pure sembrati tutto sommato carini, al forte interesse di lei ho sempre creduto già da quando ebbero quella trombostoria tra una rottura e l’altra con Ida Platano, e lui per farsi andar giù la caterva di sfottòsua ars amatoria che gli sono piovuti addosso proprio dopo le ...