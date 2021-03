Unioni civili in Italia | la legge Cirinnà

Giampie47326561 : @ZaeFelis @sergio_catilina @CesareDTrocchio @smilypapiking Mi scusi, se vuole le pubblico l’elenco dei provvediment… - Geggetrailibri : @lollopollomollo @saedderdaze - GirinaaaV : E pensare che solo 5 anni fa i cantati si mettevano i nastrini arcobaleno in sostegno della legge sulle unioni civi… - sonos8na : RT @lapalissiann: parto col dire che l’omosessualità era una cosa quasi del tutto normale nel mondo classico, e che, addirittura erano poss… - Laf_cadio : @danoris2110 Oppure è li per convincerli ad adottare la sua legge sulle unioni civili che ha semplificato la vita alla comunità LGBT -

Ultime Notizie dalla rete : Unioni civili

DiLei

Controcorrente, l'India cerca di fermare la deriva verso la legalizzazione, in atto in gran parte del mondo, del 'matrimonio' LGBT+ e dellefra persone dello stesso sesso. Il 4 marzo il governo federale ha infatti presentato all'Alta Corte di Delhi un affidavit (una dichiarazione giurata) per contrastare una serie di ...Le coppie di fatto non devono essere confuse con le, che riguardano invece persone conviventi e sentimentalmente legate dello stesso sesso. Pertanto, perché si abbia una coppia di fatto ...IL RITOBELLUNO Sono ormai sei anni che nel territorio bellunese i matrimoni civili sono più di quelli canonici. Dopo un primo allungo risalente al 2012 quando le nozze benedette da un ...Il mondo Lgbtq, si divide in due in merito a quanto portato in scena da Achille Lauro a Sanremo. Chi lo appoggia e chi lo critica.