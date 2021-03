Traffico Roma del 09-03-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 marzo 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione Buonasera ultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ilche sì ormai normalizzato sulla rete viaria cittadina dopo una giornata caratterizzata da notevoli problemi legati soprattutto al maltempo nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare né sulle altre autostrada abbiamo ancorasostenuto ma senza impedimenti particolare se non è rallentamenti Digli a 20 su tutte le consolari in uscita dal centro sulla tangenziale brevi coda perintenso in direzione di San Giovanni tra Tor di Quinto della Salaria e successivamente all’altezza del video con laL’Aquila nella periferia Sud abbiamo sull’Ardeatina per il dissesto della sede stradale all’altezza del Divino Amore ripercussioni ...