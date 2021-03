Traffico Roma del 09-03-2021 ore 10 | 30

(Di martedì 9 marzo 2021) Errore: L'attributo resource non è valido. {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Roma_H_24 : Paura a corso Trieste, un pino si abbatte sulla strada. Due panchine distrutte, traffico deviato -… - marpad61969 : @OsservaMy Una vera punizione “dantesca “...?????? il traffico di Roma meriterebbe un girone infernale ... se solo Dan… - VAIstradeanas : 10:20 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - zazoomblog : Traffico Roma del 09-03-2021 ore 10:00 - #Traffico #09-03-2021 #10:00 -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

...delle pattuglie della polizia locale diCapitale per l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale. Per gli allagamenti si sono rese necessarie chiusure e deviazioni delin via ......il disagio di residenti e utenti - il Comando della Polizia Locale ha regolamentato il... 6) l'istituzione del divieto di transito in via Beccaria nel tratto compreso tra piazzae vicolo ...Incidente sulla Pontina, in direzione Roma, all’altezza di Borgo Montello. Coinvolto un tir che ha sbandato e si è messo di traverso. Un ferito.Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dai colleghi dell’Arma competenti per territorio, nelle province di Roma, Brescia, Modena, Macerata, Genova (Rapal ...