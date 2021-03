(Di martedì 9 marzo 2021) ' Leggo che il portavoce - ex? - di un ex presidente del consiglio andrebbe in tv a dire che nel Pd ci sarebbero deida. Non so se alluda a persone o a cosa ', ha scritto Filippo ...

Advertising

Adnkronos : #Casalino: 'Nel #Pd cancri da estirpare'. E scoppia la bufera - Italia_Notizie : 'Tra i dem cancri da estirpare': Casalino a gamba tesa sul Pd - fabioe63 : RT @Adnkronos: #Casalino: 'Nel #Pd cancri da estirpare'. E scoppia la bufera - GabrieleEliaCsm : RT @Adnkronos: #Casalino: 'Nel #Pd cancri da estirpare'. E scoppia la bufera - Alessan67153720 : RT @Adnkronos: #Casalino: 'Nel #Pd cancri da estirpare'. E scoppia la bufera -

Ultime Notizie dalla rete : Tra dem

Ha detto che sarebbe stata l'ultima. Forse per questo Rocco Casalino , che questo pomeriggio è stato ospite di Serena Bortone su Rai1 nel programma Domani è un altro giorno, ha scatenato il panico nel ...'Mi sono già scusato in diretta per la mia frase che è stata oggettivamente infelice, soprattutto per l'espressione usata. Ciò che volevo dire è che il PD è una comunità fatta di tante persone ...Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Mi sono già scusato in diretta per la mia frase che è stata oggettivamente infelice, soprattutto per l'espressione usata. Ciò che volevo dire è che il PD è una comunità fat ...Nell'ennesima intervista televisiva, Rocco Casalino ha attaccato il Partito democratico per difendere Nicola Zingretti, fresco di dimissioni.