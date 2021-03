(Di martedì 9 marzo 2021) Lega primo partito davanti al M5S, Fratelli d’Italia supera il Pd, che perde quasi il 2%ledi Nicoladalla carica di segretario. E’ il quadro delo realizzato da Swg per il Tg La7. La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,1% in una settimana e sale al 23,5%. Il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte destinato a recitare un ruolo di primo piano, cresce dell’1,4% e arriva al 17,2%. Fratelli d’Italia cede lo 0,2% ma il partito guidato da Giorgia Meloni scavalca il Pd, che perde l’1,9%ledi Nicolae ora vale il 16,6%. Passo avanti di Forza Italia, che arriva al 7%, mentre Azione cede lo 0,2% e scende al 3,7. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fanpage : Il Pd crolla nei sondaggi - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: Sondaggi politici, #Pd giù dopo dimissioni #Zingaretti - Adnkronos : Sondaggi politici, #Pd giù dopo dimissioni #Zingaretti - News24_it : Sondaggi politici, crolla il Partito democratico: i dem scavalcati da Lega, M5s e FdI - - blogcupoftea : Sondaggi politici: il M5S dietro alla Lega, scende il PD -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

, Fratelli d'Italia lontana dal Pd.news Fratelli d'Italia: l'avanzata del partito guidato da Giorgia Meloni viene ridimensionata dai? Lo spiega la media settimanale (1 - 7 marzo) di Termometro Politico (...... ripristinando i suoi dirittie rendendolo di nuovo idoneo a "correre" contro Jair Bolsonaro nel 2022 . Lula era in testa a tutti iquando fu condannato nel 2018, dalla giustizia ...Annullate le condanne per corruzione, il leader della sinistra si potrà ricandidare per le elezioni del 2022 e attacca il presidente «troglodita». Che ora se la prende con i giudici ...Lega primo partito davanti al M5S, Fratelli d'Italia supera il Pd, che perde quasi il 2% dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti dalla carica di segretario. E' il quadro del sondaggio realizzato da Sw ...