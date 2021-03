“So di essere una testa di…”: Willie Peyote fa mea culpa dopo gli attacchi a Francesco Renga ed Ermal Meta (Di martedì 9 marzo 2021) Grande rivelazione della 71esima edizione del Festival di Sanremo, Willie Peyote ha conquistato un sesto posto e il sempre ambito Premio della Critica con ‘Mai dire mai’, canzone di cui di seguito vi proponiamo il video ufficiale. Per Willie Peyote soddisfazioni e tanti complimenti, come raccontato dallo stesso rapper torinese a ‘Rolling Stones’: “Beh, a parte le varie recensioni sempre fin troppo lusinghiere, tipo quella di oggi in cui mi dicevano che il testo di Mai dire mai (La locura) sarebbe potuto essere stato scritto da Ennio Flaiano… (ride) Mi fa davvero felice il fatto che i miei colleghi, soprattutto quelli più vicini a me per posizionamento o a livello anagrafico, sono tutti davvero gentili e simpatici con me. Anche quelli che magari prima non conoscevo bene personalmente, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 marzo 2021) Grande rivelazione della 71esima edizione del Festival di Sanremo,ha conquistato un sesto posto e il sempre ambito Premio della Critica con ‘Mai dire mai’, canzone di cui di seguito vi proponiamo il video ufficiale. Persoddisfazioni e tanti complimenti, come raccontato dallo stesso rapper torinese a ‘Rolling Stones’: “Beh, a parte le varie recensioni sempre fin troppo lusinghiere, tipo quella di oggi in cui mi dicevano che il testo di Mai dire mai (La locura) sarebbe potutostato scritto da Ennio Flaiano… (ride) Mi fa davvero felice il fatto che i miei colleghi, soprattutto quelli più vicini a me per posizionamento o a livello anagrafico, sono tutti davvero gentili e simpatici con me. Anche quelli che magari prima non conoscevo bene personalmente, ...

Advertising

teatrolafenice : «Ma se mi toccano dov'e' il mio debole... » ?? Rossini celebrava la donna, se volessimo, già molto tempo fa.. è una… - rtl1025 : ?? Colapesce-@dimartinooff: 'È stato abbastanza brutto che non ci abbiano chiamato sul palco, abbiamo aspettato lì t… - luigidimaio : L’obiettivo di questa #GiornataInternazionaleDellaDonna è fare sì che non ci sia più bisogno di una data dedicata p… - t_tonii : RT @potere_alpopolo: 100.000 morti. Ogni numero è una storia, una famiglia, degli affetti. Quanti potevano essere evitati se non avessimo… - OperaFisista : RT @Isabella00089: @OperaFisista Per me il compleanno è una data importante ?? Possano i tuoi sogni diventare realtà ed essere molto molto f… -

Ultime Notizie dalla rete : essere una Curve materne in bella vista, da Belen alla Barriales è un tripudio di pancioni Ha scelto di celebrare le donne con una bellissima foto del suo pancione nudo. Laura Barriales è al sesto mese, in dolce attesa di un ... è l'aggiornamento per i follower in cui avvisa di essere alla ...

Nexi, via libera dell'UE alla fusione con Nets ... proseguono quindi le attività che porteranno, una volta ottenute le restanti autorizzazioni previste dagli accordi in essere, alla combinazione strategica tra i due gruppi e alla nascita di una tra ...

Willie Peyote: «So di essere una testa di cazzo, perdonatemi» Rolling Stone Italia Il mistero dei boati a Orte: è partita l'indagine geologica Arrivati ieri i tecnici dell'Ingv: un geofisico e un sismologo hanno iniziato le prime ispezioni. Prevista una rete di sensori. E' partita l'indagine a Orte per ...

L'Accademia della Crusca interviene sul "direttore" Beatrice Venezi: "Scelta legittima" "Aveva tre opzioni sul piano lessicale. Ognuno ha il diritto di fare la propria scelta". Sulla querelle che ha investito Beatrice Venezi che sul palco del Festival di Sanremo ha chiesto di essere chia ...

Ha scelto di celebrare le donne conbellissima foto del suo pancione nudo. Laura Barriales è al sesto mese, in dolce attesa di un ... è l'aggiornamento per i follower in cui avvisa dialla ...... proseguono quindi le attività che porteranno,volta ottenute le restanti autorizzazioni previste dagli accordi in, alla combinazione strategica tra i due gruppi e alla nascita ditra ...Arrivati ieri i tecnici dell'Ingv: un geofisico e un sismologo hanno iniziato le prime ispezioni. Prevista una rete di sensori. E' partita l'indagine a Orte per ..."Aveva tre opzioni sul piano lessicale. Ognuno ha il diritto di fare la propria scelta". Sulla querelle che ha investito Beatrice Venezi che sul palco del Festival di Sanremo ha chiesto di essere chia ...