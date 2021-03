Siracusa, parla l’assessore Fabio Granata: “Monumento ai Caduti d’Africa luogo dell’anima, va protetto” (Di martedì 9 marzo 2021) Siracusa, 9 mar – Marmo, pietra, bronzo, cosa sono se non oggetti freddi, senza anima eppure all’anima parlano, l’anima la scuotono se plasmati dalla mano dell’uomo per raccontare un pezzo della storia di una Nazione, per commemorare gli eroi. A Siracusa, città fondata dai greci nell’VIII secolo avanti Cristo e fra le più grandi metropoli del mondo antico, nell’incantevole Riviera di Dionisio il Grande, dal 1952 si trova il Monumento ai Caduti d’Africa realizzato dallo scultore Romano Romanelli nel 1938 per celebrare la conquista dell’Etiopia avvenuta due anni prima. Siracusa, il Monumento ai Caduti d’Africa L’opera monumentale era destinata alla capitale dello stato africano divenuto colonia italiana, Addis Abeba, ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 marzo 2021), 9 mar – Marmo, pietra, bronzo, cosa sono se non oggetti freddi, senza anima eppure all’animano, l’anima la scuotono se plasmati dalla mano dell’uomo per raccontare un pezzo della storia di una Nazione, per commemorare gli eroi. A, città fondata dai greci nell’VIII secolo avanti Cristo e fra le più grandi metropoli del mondo antico, nell’incantevole Riviera di Dionisio il Grande, dal 1952 si trova ilairealizzato dallo scultore Romano Romanelli nel 1938 per celebrare la conquista dell’Etiopia avvenuta due anni prima., ilaiL’opera monumentale era destinata alla capitale dello stato africano divenuto colonia italiana, Addis Abeba, ma ...

Stefano63509560 : RT @IlPrimatoN: 'I luoghi della nostra identità, i tasselli di memoria non solo cittadina ma nazionale, meritano rispetto e attenzione' @fa… - JohSogos : RT @IlPrimatoN: 'I luoghi della nostra identità, i tasselli di memoria non solo cittadina ma nazionale, meritano rispetto e attenzione' @fa… - evan7527 : RT @IlPrimatoN: 'I luoghi della nostra identità, i tasselli di memoria non solo cittadina ma nazionale, meritano rispetto e attenzione' @fa… - IlPrimatoN : 'I luoghi della nostra identità, i tasselli di memoria non solo cittadina ma nazionale, meritano rispetto e attenzi… - fabio_sandri : @siracusa_sandro @anna_mitica @lorepregliasco @scannavo Ah parla di renzi? Scusi a volte fatico a ricordare che tut… -