Salvini scopre il disastro lombardo. Ma scarica la colpa sui tecnici. Il mea culpa del Capitano assolve la giunta Fontana. De Rosa (M5S) non ci sta: scelte politiche fallimentari (Di martedì 9 marzo 2021) L'ammissione arriva direttamente dal segretario federale in persona: è Matteo Salvini ieri, a margine della sua visita alla sede del Telefono Donna all'ospedale Niguarda di Milano, a constatare che in Lombardia, regione guidata dal leghista Attilio Fontana, la campagna vaccinale non sta funzionando come ci si aspettava, nonostante sia stato chiamato ad occuparsene l'ex Capo della Protezione civile Guido Bertolaso. Lo fa però scaricando tutte le colpe sui tecnici: "Siamo uno Stato, siamo 10 milioni, ho sentito Fontana, la Moratti e Bertolaso, oggi sarò in Regione, bisogna correre, se qualcuno ha sbagliato paga. Anche nella macchina tecnica di Regione Lombardia evidentemente c'è qualcuno che non è all'altezza del compito richiesto". Il fatto di ignorare del tutto la responsabilità politica – a cui di ...

