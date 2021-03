Pozzallo, immigrati in fuga dall’hotspot: “Potrebbero essere positivi al Covid” (Di martedì 9 marzo 2021) Siracusa, 9 mar – Scappano in 7, durante la notte, ma uno si frattura la gamba e viene ricoverato in ospedale. Succede nell’hotspot di Pozzallo (Ragusa), luogo tristemente noto per le numerose fughe registrate in questi mesi di continua affluenza di immigrati, anzi forse sarebbe proprio il caso di chiamarli clandestini considerato tra l’altro che si ignora l’identità dei fuggitivi. Ma la cosa più grave è che all’interno della struttura c’erano 15 positivi al Sars-Cov-2, dunque risulta adesso difficile capire se tra coloro i quali sono andati via autonomamente ci siano soggetti affetti da Covid. Pozzallo, immigrati in fuga. Le reazioni Inconcepibile pensare che non vengano registrati, identificati in qualche modo, e che i positivi non fossero messi in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Siracusa, 9 mar – Scappano in 7, durante la notte, ma uno si frattura la gamba e viene ricoverato in ospedale. Succede nell’hotspot di(Ragusa), luogo tristemente noto per le numerose fughe registrate in questi mesi di continua affluenza di, anzi forse sarebbe proprio il caso di chiamarli clandestini considerato tra l’altro che si ignora l’identità dei fuggitivi. Ma la cosa più grave è che all’interno della struttura c’erano 15al Sars-Cov-2, dunque risulta adesso difficile capire se tra coloro i quali sono andati via autonomamente ci siano soggetti affetti dain. Le reazioni Inconcepibile pensare che non vengano registrati, identificati in qualche modo, e che inon fossero messi in ...

Advertising

matteosalvinimi : Sette immigrati in fuga dall’hotspot di Pozzallo, col rischio che siano positivi al Covid, ed ennesimo scandalo nel… - Kasikkaska1 : RT @matteosalvinimi: Sette immigrati in fuga dall’hotspot di Pozzallo, col rischio che siano positivi al Covid, ed ennesimo scandalo nel se… - fabioper66 : RT @matteosalvinimi: Sette immigrati in fuga dall’hotspot di Pozzallo, col rischio che siano positivi al Covid, ed ennesimo scandalo nel se… - PhilDeCarolis : RT @matteosalvinimi: Sette immigrati in fuga dall’hotspot di Pozzallo, col rischio che siano positivi al Covid, ed ennesimo scandalo nel se… - Annaelegalita : RT @matteosalvinimi: Sette immigrati in fuga dall’hotspot di Pozzallo, col rischio che siano positivi al Covid, ed ennesimo scandalo nel se… -