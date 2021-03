Porto di Napoli, GdF sequestra 100 tonnellate di rifiuti speciali: una denuncia (Di martedì 9 marzo 2021) Porto di Napoli: la Guardia di Finanza ha sequestrato 100 tonnellate di rifiuti speciali stoccati senza autorizzazione. denunciato un 58enne. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro all’interno del Porto 100 tonnellate di rifiuti speciali stoccati senza alcuna autorizzazione. I finanzieri del II Gruppo, nel contesto di specifiche attività Leggi su 2anews (Di martedì 9 marzo 2021)di: la Guardia di Finanza hato 100distoccati senza autorizzazione.to un 58enne. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diha sottoposto a sequestro all’interno del100distoccati senza alcuna autorizzazione. I finanzieri del II Gruppo, nel contesto di specifiche attività

