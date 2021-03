Pd: De Maria, 'cancri? marchio tossico? difendiamo uniti onore dem' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Leggo che c'è chi dice che nel Pd ci sono 'cancri da estirpare'. Leggo di 'marchio tossico'. Adesso basta. Il Partito Democratico è una comunità di donne e di uomini per bene che meritano rispetto. difendiamo tutti, uniti, l'onore del nostro Partito. È la prima responsabilità di chi è chiamato nel Pd a ruoli di direzione politica". Lo scrive Andrea De Maria del Pd su Fb. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Leggo che c'è chi dice che nel Pd ci sono 'da estirpare'. Leggo di ''. Adesso basta. Il Partito Democratico è una comunità di donne e di uomini per bene che meritano rispetto.tutti,, l'del nostro Partito. È la prima responsabilità di chi è chiamato nel Pd a ruoli di direzione politica". Lo scrive Andrea Dedel Pd su Fb.

Advertising

odorisio_maria : RT @giuditta_pini: Ciao @roccocasalino, sono uno dei cancri da estirpare? Vorrei capire. Se vuoi ci vediamo e me lo dici di persona. Atte… - alian_maria : @danieledv79 Il Partito Tossico Adesso cancri da estirpare Ma gli ex compagni di tante battaglie riformiste come f… -