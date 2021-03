OnePlus e Hasselblad, il 23 marzo inizia l’era dei nuovi cameraphone (Di martedì 9 marzo 2021) Era nell’aria ed ora la notizia diventa ufficiale, confermata direttamente dal CEO dell’azienda Pete Lau. OnePlus e Hasselblad hanno appena ufficializzato la volontà di collaborare a partire dalla prossima serie di smartphone OnePlus 9 il cui annuncio è previsto il 23 marzo, provando ad istituire un nuovo binomio vincente fra aziende tech smartphone ed il mondo delle fotocamere professionali. Scopriamo insieme i dettagli in attesa ovviamente di poter toccare con mano le potenzialità dei nuovi smartphone targati OnePlus. La volontà di OnePlus di primeggiare nel settore delle fotocamere diventa così un elemento chiaro ed evidente, grazie proprio a questa collaborazione con lo storico brand Hasselblad che fornirà supporto ed aiuto nello sviluppo delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Era nell’aria ed ora la notizia diventa ufficiale, confermata direttamente dal CEO dell’azienda Pete Lau.hanno appena ufficializzato la volontà di collaborare a partire dalla prossima serie di smartphone9 il cui annuncio è previsto il 23, provando ad istituire un nuovo binomio vincente fra aziende tech smartphone ed il mondo delle fotocamere professionali. Scopriamo insieme i dettagli in attesa ovviamente di poter toccare con mano le potenzialità deismartphone targati. La volontà didi primeggiare nel settore delle fotocamere diventa così un elemento chiaro ed evidente, grazie proprio a questa collaborazione con lo storico brandche fornirà supporto ed aiuto nello sviluppo delle ...

