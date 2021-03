Nuova Audi Q5 Tfsi e | via agli ordini per il Suv ibrido plug - in

(Di martedì 9 marzo 2021) Dall'attesa ai fatti. Sono partiti gliper laQ5e, il primo Suv- in di gamma Q della casa dei Quattro Anelli. Attesa nelle concessionarie italiane a giugno, vanta ...

Advertising

NutsLake : RT @AudiIT: Pura energia e prestazioni eccezionali. Nuova #Audi RS #etronGT è l’Audi più potente di sempre. - markus_auto : Audi A6, A6 Avant e A7 Sportback TFSI e: prezzi e aggiornamenti della nuova gamma 2021 ... - FilippoGiov : Un’Audi da rally tutta nuova? Merito di Ekström - GiovanniBignoli : RT @AudiIT: Pura energia e prestazioni eccezionali. Nuova #Audi RS #etronGT è l’Audi più potente di sempre. - RTonyi : RT @AudiIT: Pura energia e prestazioni eccezionali. Nuova #Audi RS #etronGT è l’Audi più potente di sempre. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Audi

La Gazzetta dello Sport

Dall'attesa ai fatti. Sono partiti gli ordini per laQ5 Tfsi e, il primo Suv ibrido plug - in di gamma Q della casa dei Quattro Anelli. Attesa nelle concessionarie italiane a giugno, vanta un pacco batteria da 17,9 kWh, che consente di ...DIMENSIONI ED INTERNI Grazie all'utilizzo della piattaforma MEB ,Q4 e - tron offre internamente molto spazio. Le sue misure sono 4.590 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza x 1.613 mm altezza ...Audi Q4 e-tron, informazioni sul nuovo Suv medio elettrico. Arriverà sul mercato in estate, realizzato sulla piattaforme MEB.Sarà il modello più grande della gamma e potrebbe debuttare già a fine anno con potenti motori V8 ed elettrificati ...