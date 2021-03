“Non sono una signora”, il manifesto rock di Loredana Bertè (Di martedì 9 marzo 2021) “Non sono Una signora” è il brano di Loredana Bertè del 1982 contenuto nel 45 giri Non sono Una signora / Radio. L’arista di origini calabresi stasera sarà la protagonista di “Non sono Una signora”, show in prima serata su Raiuno. Il brano scritto da Ivano Fossati, vende mezzo milione di copie attestandosi alla diciottesima posizione dei brani più venduti dell’anno, rimanendo al secondo posto della classifica per ventidue settimane. La canzone ottiene buoni riscontri anche in Germania, Francia, Brasile, Spagna ed è stata la colonna sonora di una soap brasiliana degli anni Ottanta ed ha partecipato al Festivalbar nel 1982 ottenendo la vittoria. Nel 2020 Giorgia in occasione dei 45 anni del sistema radiofonico italiano che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) “NonUna” è il brano didel 1982 contenuto nel 45 giri NonUna/ Radio. L’arista di origini calabresi stasera sarà la protagonista di “NonUna”, show in prima serata su Raiuno. Il brano scritto da Ivano Fossati, vende mezzo milione di copie attestandosi alla diciottesima posizione dei brani più venduti dell’anno, rimanendo al secondo posto della classifica per ventidue settimane. La canzone ottiene buoni riscontri anche in Germania, Francia, Brasile, Spagna ed è stata la colonnara di una soap brasiliana degli anni Ottanta ed ha partecipato al Festivalbar nel 1982 ottenendo la vittoria. Nel 2020 Giorgia in occasione dei 45 anni del sistema radiofonico italiano che ha ...

