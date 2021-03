Nada, talento precoce ed irriverente: la storia della sua infanzia in un film (Di martedì 9 marzo 2021) Domani andrà in onda su Rai 1 “La bambina che non voleva cantare”, film dedicato agli albori della carriera e all’infanzia di Nada Malanima. La cantautrice, nata a Livorno nel 1953, ha rappresentato uno dei talenti più precoci che abbiano mai trovato il successo nella musica nostrana. Era infatti il 1969 ed una quindicenne dal talento vocale innato presentava al Festival di Sanremo quella che sarebbe poi divenuta una delle sue canzoni più famose. La ragazzina in questione era proprio Nada, ed il pezzo presentato era Ma che freddo fa. Questo non vinse, ma rappresentò certamente la novità musicale dell’anno. Il film che andrà in onda domani sera sulla prima rete nazionale è liberamente tratto dal libro autobiografico scritto dalla stessa Nada intitolato ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 marzo 2021) Domani andrà in onda su Rai 1 “La bambina che non voleva cantare”,dedicato agli alboricarriera e all’diMalanima. La cantautrice, nata a Livorno nel 1953, ha rappresentato uno dei talenti più precoci che abbiano mai trovato il successo nella musica nostrana. Era infatti il 1969 ed una quindicenne dalvocale innato presentava al Festival di Sanremo quella che sarebbe poi divenuta una delle sue canzoni più famose. La ragazzina in questione era proprio, ed il pezzo presentato era Ma che freddo fa. Questo non vinse, ma rappresentò certamente la novità musicale dell’anno. Ilche andrà in onda domani sera sulla prima rete nazionale è liberamente tratto dal libro autobiografico scritto dalla stessaintitolato ...

