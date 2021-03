Mascherine contraffatte: ecco come riconoscerle (Di martedì 9 marzo 2021) Il virologo Fabrizio Pregliasco spiega come riconoscere le Mascherine contraffatte: per le Ffp2 bisogna verificare se il marchio CE è conforme Da varie inchieste è emerso che molte Mascherine, anche Ffp2, sono irregolari e non proteggono. Dopo un anno di pandemia, i cittadini sono ancora costretti a destreggiarsi per riconoscere quali sono inadatte e possono… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Il virologo Fabrizio Pregliasco spiegariconoscere le: per le Ffp2 bisogna verificare se il marchio CE è conforme Da varie inchieste è emerso che molte, anche Ffp2, sono irregolari e non proteggono. Dopo un anno di pandemia, i cittadini sono ancora costretti a destreggiarsi per riconoscere quali sono inadatte e possono… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

reportrai3 : Mascherine contraffatte, ai domiciliari l'imprenditore Vittorio Farina. #Report aveva scoperto l'importazione irreg… - Agenzia_Dire : Dopo un anno di pandemia, i cittadini sono ancora costretti a destreggiarsi per riconoscere quali mascherine sono i… - siamonoitv2000 : #Mascherine contraffatte in Italia: 'erano anche negli ospedali'. Il servizio di Giorgio Brancia:… - BeeBlalo : RT @siamonoitv2000: Aggiornamenti in diretta sulla campagna vaccinale e consigli per riconoscere le mascherine contraffatte. Con @GabriFaco… - TV2000it : RT @siamonoitv2000: Aggiornamenti in diretta sulla campagna vaccinale e consigli per riconoscere le mascherine contraffatte. Con @GabriFaco… -