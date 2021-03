Makari, tutto quello da sapere sulla nuova fiction Rai (Di martedì 9 marzo 2021) La Rai non abbandona la Sicilia, neanche ora che l’infinita saga di Montalbano sembra essere giunta alla fine (nonostante goda di ottima salute visti gli ascolti TV registrati dall’ultimo episodio intitolato “Il metodo Catalanotti”). Il nuovo che avanza si chiama Màkari (regia di Michele Soavi), una fiction in quattro puntate con protagonista Claudio Gioè nei panni dell’investigatore Saverio Lamanna, il personaggio immaginario nato dalla penna di Gaetano Savatteri. Oltre a Gioè, il cast parla siciliano grazie alla presenza dell’attrice Ester Pantano, interprete di Suleima. Originario della Sicilia, sebbene sia nato a Bologna, è anche l’autore della sigla: stiamo parlando di Ignazio Boschetto, tenore del celebre gruppo italiano de Il Volo. Ma conosciamo meglio la nuova fiction Rai Màkari, elencando tutto ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 9 marzo 2021) La Rai non abbandona la Sicilia, neanche ora che l’infinita saga di Montalbano sembra essere giunta alla fine (nonostante goda di ottima salute visti gli ascolti TV registrati dall’ultimo episodio intitolato “Il metodo Catalanotti”). Il nuovo che avanza si chiama Màkari (regia di Michele Soavi), unain quattro puntate con protagonista Claudio Gioè nei panni dell’investigatore Saverio Lamanna, il personaggio immaginario nato dalla penna di Gaetano Savatteri. Oltre a Gioè, il cast parla siciliano grazie alla presenza dell’attrice Ester Pantano, interprete di Suleima. Originario della Sicilia, sebbene sia nato a Bologna, è anche l’autore della sigla: stiamo parlando di Ignazio Boschetto, tenore del celebre gruppo italiano de Il Volo. Ma conosciamo meglio laRai Màkari, elencando...

Advertising

IdaLa56 : @gaetanosava @carlopalomar #Màkari Amo da sempre Saverio Lamanna ho letto praticamente tutto racconti e romanzi è u… - Fansyrbd : RT @Alessandra_512: ???????????????????????? #IgnazioBoschetto è un artista a tutto tondo e non vedo l'ora di sentire tutta #Makari (se è questo il tit… - MazzaliVanna : RT @Alessandra_512: ???????????????????????? #IgnazioBoschetto è un artista a tutto tondo e non vedo l'ora di sentire tutta #Makari (se è questo il tit… - carlopalomar : RT @Alessandra_512: ???????????????????????? #IgnazioBoschetto è un artista a tutto tondo e non vedo l'ora di sentire tutta #Makari (se è questo il tit… - 78Annina : RT @Alessandra_512: ???????????????????????? #IgnazioBoschetto è un artista a tutto tondo e non vedo l'ora di sentire tutta #Makari (se è questo il tit… -