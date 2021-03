La Bellarte e Guidi ufficializzano la liaison | La diversità può essere abbattuta

Advertising

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Stephanie e Guidi, secondi classificati a #LaPupaeilSecchione e Viceversa alle prese con prove e penitenze implacabili de… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellarte Guidi

'Eccoci qui, la tanto attesa risposta è finalmente arrivata! Stiamo insieme!'. Stephaniee Alessio, coppia protagonista dell'ultima edizione de 'La Pupa e il Secchione e... viceversa' hanno annunciato con un post su Instagram il loro fidanzamento. - - > Leggi Anche Scoppia ...Si tratta di Stephanieche in coppia con il secchione Alessiosi è classificata seconda a La pupa e il secchione e viceversa . Nel dettaglio la ragazza, in un'intervista a Super Guida ..."Stiamo insieme!", ad affermarlo Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, coppia dell'ultima edizione de "La Pupa e il Secchione e... viceversa" ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35 Arrivano le formazioni ufficiali del match ITALIA: Miarelli, Murilo, Merlim, Motta, Vieira, Molitierno, Tonidandel, Esposito, Cesaroni, Di Eugenio, Achi ...