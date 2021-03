Juventus-Porto 3-2: lusitani ai quarti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juventus-Porto 3-2: Con questo risultato i lusitani si qualificano per i quarti di finale di Champions League. Ospiti passano in vantaggio con Oliveira, poi la doppietta di Chiesa illude i bianconeri che vengono ripresi ai tempi supplementari. Cosa è successo nel primo tempo? Pirlo si schiera con il 4-4-2 con Szczney in porta, mentre Cuadrado, Bonucci, Demiral ed Alex Sandro compongono la difesa. A centrocampo, Arthur e Mckennie, con Chiesa e Ramsey sugli esterni. In avanti, Ronaldo e Morata Coincencao risponde con lo stesso modulo: Marchesin in porta, Manafa, Mbembe, Pepe e Sanusi in difesa. A centrocampo, Oliveira e Uribe, mentre Corona e Otavio si piazzono sugli esterni. In avanti, Marega e Taremi. L’inizio di gara sembra favorevole ai bianconeri. Sul cross di Cuadrado, Morata colpisce praticamente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021)3-2: Con questo risultato isi qualificano per idi finale di Champions League. Ospiti passano in vantaggio con Oliveira, poi la doppietta di Chiesa illude i bianconeri che vengono ripresi ai tempi supplementari. Cosa è successo nel primo tempo? Pirlo si schiera con il 4-4-2 con Szczney in porta, mentre Cuadrado, Bonucci, Demiral ed Alex Sandro compongono la difesa. A centrocampo, Arthur e Mckennie, con Chiesa e Ramsey sugli esterni. In avanti, Ronaldo e Morata Coincencao risponde con lo stesso modulo: Marchesin in porta, Manafa, Mbembe, Pepe e Sanusi in difesa. A centrocampo, Oliveira e Uribe, mentre Corona e Otavio si piazzono sugli esterni. In avanti, Marega e Taremi. L’inizio di gara sembra favorevole ai bianconeri. Sul cross di Cuadrado, Morata colpisce praticamente ...

brfootball : 19': Juventus 0-1 Porto (agg 1-3) - ChampionsLeague : GOAL! Juventus 2-1 Porto (Chiesa 63'). AGG: 3-3 #UCL - ChampionsLeague : Juventus & Porto check in ?? #UCL - ZZiliani : È il 9 marzo 2021 e la #Juventus è fuori, oltre che dallo scudetto, anche dalla #Champions. Dopo il #Lione, a elimi… - SriramAavichi : RT @btsportfootball: 10-MAN PORTO HAVE DONE IT! ???? A MAGNIFICENT DISPLAY ?? FT: Juventus 3-2 Porto (4-4 agg) -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Porto Juventus - Porto 3 - 2, il risultato in diretta LIVE JUVENTUS - PORTO 3 - 2 LIVE 19' rig. e 115' Sergio Oliveira (P), 49' e 62' Chiesa (J), 117' Rabiot (J) JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci (75' De Ligt), Alex Sandro; Ramsey (...

Juventus - Porto 2 - 2, la diretta: gol di Sergio Oliveira su punizione al 115' 61' - La Juve chiede un calcio di rigore per un tocco di mano in area del Porto, Kuipers lascia giocare. 56' - Juventus a un passo dal raddoppio, ancora con Chiesa. Si inserisce in area e di testa ...

Dove vedere Juventus-Porto in tv e streaming Goal.com Champions: Juve-Porto 3-2. Bianconeri eliminati agli Ottavi In campo Juve-Porto, ottavi di finale di Champions League. Le squadre vanno ai supplementari, nel ritorno degli ottavi di Champions League. I tempi regolamentari si sono chiusi infatti sul 2-1 per la ...

Juve-Porto, beffa ai supplementari: la Signora vince 3 a 2, ma non basta Torino - Tachicardia è dire poco. Finisce con una beffa per la Juve la gara di ritorno con il Porto.Un calcio di punizione al 114esimo minuto mette fine al sogno europeo dei bianconeri, con una papera ...

