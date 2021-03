Il Pd è il partito di un'Italia in declino (Di martedì 9 marzo 2021) “#hastatoRenzi?” come recita l’hashtag che torna periodicamente sulla rete a mettere in crisi la segreteria del Pd? Be’, in un certo senso sì. Perché il governo Draghi è la conseguenza della messa in mora del governo Conte provocata da Renzi e il conseguente avvento del governo Draghi che ha sconvolto riti, manie, posizionamenti della politica urlata dei talk show, quasi uno spaesamento, ma dove mi trovo?, e un brusco risveglio in un paesaggio completamente nuovo, in cui i fatti tornano ad avere valore e tutto il resto è solo rumore. Ma poi il Pd e la segreteria Zingaretti ci ha messo del suo, tanto, accumulando errori su errori. Immaginare che l’Italia travagliata dal Covid e con il PIL a meno 10 potesse essere governata da una banda di scappati da casa in piena crisi adolescenziale (abbiamo parlato seriamente della possibilità di avere Di Battista ministro) da ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) “#hastatoRenzi?” come recita l’hashtag che torna periodicamente sulla rete a mettere in crisi la segreteria del Pd? Be’, in un certo senso sì. Perché il governo Draghi è la conseguenza della messa in mora del governo Conte provocata da Renzi e il conseguente avvento del governo Draghi che ha sconvolto riti, manie, posizionamenti della politica urlata dei talk show, quasi uno spaesamento, ma dove mi trovo?, e un brusco risveglio in un paesaggio completamente nuovo, in cui i fatti tornano ad avere valore e tutto il resto è solo rumore. Ma poi il Pd e la segreteria Zingaretti ci ha messo del suo, tanto, accumulando errori su errori. Immaginare che l’travagliata dal Covid e con il PIL a meno 10 potesse essere governata da una banda di scappati da casa in piena crisi adolescenziale (abbiamo parlato seriamente della possibilità di avere Di Battista ministro) da ...

