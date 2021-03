Guardiola: «Laporta al Barcellona? La sua personalità alzerà l’umore» (Di martedì 9 marzo 2021) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato la nomina a presidente del Barcellona di Joan Laporta: le sue dichiarazioni Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato la nomina a presidente del Barcellona di Joan Laporta. «Congratulazioni al presidente Laporta per essere stato eletto. La sua personalità alzerà l’umore. Gli auguro tutto il meglio per questa stagione e le prossime stagioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Pep, allenatore del Manchester City, ha commentato la nomina a presidente deldi Joan: le sue dichiarazioni Pep, allenatore del Manchester City, ha commentato la nomina a presidente deldi Joan. «Congratulazioni al presidenteper essere stato eletto. La sua. Gli auguro tutto il meglio per questa stagione e le prossime stagioni». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

infoitsport : Barcellona, Laporta è tornato. Il primo mandato fu un trionfo: Ronaldinho, Guardiola e sextete - Gianky008 : @kravotz @CrimiRosario Laporta é furbo. Saprà darsi da fare. Comunque sarà un reto molto difficile. Xavi é Guardiol… - JimmyMUFC1988 : RT @teomakinen: Laporta back as president of Barcelona. Messi stays? Guardiola to Barca a possibility under Laporta? - teomakinen : Laporta back as president of Barcelona. Messi stays? Guardiola to Barca a possibility under Laporta? -