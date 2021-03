Gli amori di Patrizia De Blanck: la storia con un sacerdote (Di martedì 9 marzo 2021) Tra i matrimoni e i vari flirt, la contessa Patrizia De Blanck ha intrattenuto anche una storia con un sacerdote Patrizia De Blanck (Instagram)Patrizia De Blanck è un noto personaggio televisivo italiano. Proviene da una famiglia di nobili natali, infatti i genitori erano gli ultimi discendenti della famiglia veneziana, la quale un tempo era proprietaria del palazzo “Cà Dario”. L’esordio televisivo per lei arriva nel 1958, anno in cui prende parte alla trasmissione di Mario Riva, “Il musichiere”, nei panni di valletta. Nonostante abbia iniziato così giovane, la contessa per decenni non è più apparsa in Tv, fino agli inizi degli anni duemila. Il suo ritorno è avvenuto al “Chiambretti c’è”, in onda su Rai 2, mentre dalla stagione ... Leggi su kronic (Di martedì 9 marzo 2021) Tra i matrimoni e i vari flirt, la contessaDeha intrattenuto anche unacon unDe(Instagram)Deè un noto personaggio televisivo italiano. Proviene da una famiglia di nobili natali, infatti i genitori erano gli ultimi discendenti della famiglia veneziana, la quale un tempo era proprietaria del palazzo “Cà Dario”. L’esordio televisivo per lei arriva nel 1958, anno in cui prende parte alla trasmissione di Mario Riva, “Il musichiere”, nei panni di valletta. Nonostante abbia iniziato così giovane, la contessa per decenni non è più apparsa in Tv, fino agli inizi degli anni duemila. Il suo ritorno è avvenuto al “Chiambretti c’è”, in onda su Rai 2, mentre dalla stagione ...

