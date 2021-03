Giallo dei cadaveri carbonizzati a Ferrara, pallini nei corpi dei due cugini: è duplice omicidio (Di martedì 9 marzo 2021) Giallo dei cadaveri carbonizzati a Ferrara, pallini nei corpi dei due cugini. Nei cadaveri di Riccardo e Dario Benazzi, i cugini trovati carbonizzati in un’auto nelle campagne di Rero, in provincia di Ferrara, sono stati trovati diversi pallini sparati da un’arma da caccia che secondo i militari “ricondurrebbero inequivocabilmente a un’azione omicidiaria”. Il fascicolo di indagine aperto in Procura è iscritto per duplice omicidio a carico di ignoti. Proseguono le indagini sui due corpi carbonizzati trovati la sera de 28 febbraio scorso in un’auto a Tresignana di Rero e i carabinieri di Ferrara, ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 9 marzo 2021)deineidei due. Neidi Riccardo e Dario Benazzi, itrovatiin un’auto nelle campagne di Rero, in provincia di, sono stati trovati diversisparati da un’arma da caccia che secondo i militari “ricondurrebbero inequivocabilmente a un’azione omicidiaria”. Il fascicolo di indagine aperto in Procura è iscritto pera carico di ignoti. Proseguono le indagini sui duetrovati la sera de 28 febbraio scorso in un’auto a Tresignana di Rero e i carabinieri di, ...

