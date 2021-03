Franco D’Andrea | genio e regolatezza

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tanti modi per ricordare-festeggiare gli ottant’anni compiuti dal pianista, compositore e didatta meranese(8 marzo 1941). Radio3 gli ha dedicato proprio l’8 una serata speciale: intervista con concerto del trio New Things (registrato nel 2020 a S.Anna Arresi) per Radio3 Suite Jazz; su Battiti auguri e aneddoti di suoi collaboratori, dal sassofonista Andrea Ayassot al trombettista Mirko Cisilino. Puntualissima sarà l’uscita di una biografia del grande pianista senza rivali in Europa, se non Martial Solal, e molto apprezzato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.