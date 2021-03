F1: le modifiche al regolamento potrebbero riservare delle sorprese (Di martedì 9 marzo 2021) Le modifiche al regolamento imposte dalla FIA potrebbero riservare interessanti scenari per la stagione 2021 della F1. I team infatti, hanno dovuto progettare le vetture secondo i nuovi criteri aereodinamici per ridurre il carico sul posteriore. modifiche al regolamento: necessarie o penalizzanti? Non è stato un inverno sereno per gli ingegneri delle scuderie. La progettazione delle vetture per la nuova stagione ha creato non pochi problemi ai team. Gran parte di questi problemi, derivano dalle modifiche al regolamento imposte dalla FIA. La federazioni infatti ha imposto un riduzione del carico aereodinamico sul posteriore per tutte le vetture, in linea con i cambiamenti tecnici in arrivo nel 2022. Queste ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Lealimposte dalla FIAinteressanti scenari per la stagione 2021 della F1. I team infatti, hanno dovuto progettare le vetture secondo i nuovi criteri aereodinamici per ridurre il carico sul posteriore.al: necessarie o penalizzanti? Non è stato un inverno sereno per gli ingegneriscuderie. La progettazionevetture per la nuova stagione ha creato non pochi problemi ai team. Gran parte di questi problemi, derivano dallealimposte dalla FIA. La federazioni infatti ha imposto un riduzione del carico aereodinamico sul posteriore per tutte le vetture, in linea con i cambiamenti tecnici in arrivo nel 2022. Queste ...

Advertising

FabioCasalucci : @RaimondoSecci No aspè, calma. Io non rifaccio l'abbonamento neanche se lo rivinciamo noi il campionato. Attenzione… - polimerica_it : RT @PolimericaNews: Chieste modifiche al regolamento per l'etichettatura degli articoli monouso soggetti alla Direttiva SUP - PlasticaVerde : RT @PolimericaNews: Chieste modifiche al regolamento per l'etichettatura degli articoli monouso soggetti alla Direttiva SUP - Ca_Lato : RT @PolimericaNews: Chieste modifiche al regolamento per l'etichettatura degli articoli monouso soggetti alla Direttiva SUP - PolimericaNews : Chieste modifiche al regolamento per l'etichettatura degli articoli monouso soggetti alla Direttiva SUP -