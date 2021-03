Euro 2020 ci siamo: a giugno l’inaugurazione a Roma (Di mercoledì 10 marzo 2021) A giugno la squadra di Roberto Mancini esordirà all’Olimpico contro la Turchia nella prima gara valida per il girone A dell’Europeo. La squadra azzurra ha fatto tanta strada dalla prima partita di qualificazioni per gli Europei giocata proprio a Udine, che fece già intendere su che impostazione di gioco e mentalità erano e sono Mancini e il proprio staff. Italia-Finlandia 2-0 al Friuli: i primi tre punti di una lunga serie L’Italia ha concluso il proprio girone per le qualificazioni ai prossimi Europei come prima, con dieci vittorie in dieci partite, stesso record riuscito soltanto al Belgio quest’anno. E se esperti, appassionati e quote delle scommesse calcio citano l’Italia fra le possibili vincitrici del torneo, una parte di ragione lo si deve anche ai risultati nel girone di qualificazione. Il primo di ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ala squadra di Roberto Mancini esordirà all’Olimpico contro la Turchia nella prima gara valida per il girone A dell’peo. La squadra azzurra ha fatto tanta strada dalla prima partita di qualificazioni per glipei giocata proprio a Udine, che fece già intendere su che impostazione di gioco e mentalità erano e sono Mancini e il proprio staff. Italia-Finlandia 2-0 al Friuli: i primi tre punti di una lunga serie L’Italia ha concluso il proprio girone per le qualificazioni ai prossimipei come prima, con dieci vittorie in dieci partite, stesso record riuscito soltanto al Belgio quest’anno. E se esperti, appassionati e quote delle scommesse calcio citano l’Italia fra le possibili vincitrici del torneo, una parte di ragione lo si deve anche ai risultati nel girone di qualificazione. Il primo di ...

