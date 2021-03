Diffidati Juventus-Porto, bianconeri a rischio squalifica in vista eventuali quarti di finale (Di martedì 9 marzo 2021) I Diffidati di Juventus-Porto, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale, ecco chi sono i bianconeri a rischio in vista della possibile andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Due i giocatori che in caso di cartellino giallo andrebbero a saltare il prossimo impegno per i bianconeri che si spera possano superare il turno: si tratta di Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado, che staranno particolarmente attenti a non subire un’ammonizione. Il primo peraltro è ai box per via del Covid-19. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Idi, sfida valida per il ritorno degli ottavi di, ecco chi sono iindella possibile andata deididi Champions League 2020/2021. Due i giocatori che in caso di cartellino giallo andrebbero a saltare il prossimo impegno per iche si spera possano superare il turno: si tratta di Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado, che staranno particolarmente attenti a non subire un’ammonizione. Il primo peraltro è ai box per via del Covid-19. SportFace.

Advertising

MondoBN : JUV-POR, I diffidati di Champions - gilnar76 : Diffidati #Juve Porto: chi ... #AllianzStadium #Calciomercato #Continassa #Finoallafine #Finoallafineforzajuventus… - Romanito_21 : RT @MileTrecarichi: Road to #JuventusPorto ?? Diffidati #Juventus ?? #Cuadrado e #Bentancur(assente) Non ricordavo la squalifica di #Danilo… - MileTrecarichi : Road to #JuventusPorto ?? Diffidati #Juventus ?? #Cuadrado e #Bentancur(assente) Non ricordavo la squalifica di… - CMercatoNews : ??#SerieA: due diffidati nel #Cagliari | #Pavoletti e #Lykogiannis saltano la #Juventus -