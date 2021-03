Cuadrado: «Non è la fine di un ciclo, ora rialziamo la testa e andiamo avanti» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juanha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto Juanha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

juventusfc : 63' | ANCORA FEDE! ANCORA FEDE!! ??? Cross perfetto di @Cuadrado e colpo di testa SPLENDIDO di @federicochiesa! S… - kalyaMail : RT @CucchiRiccardo: Partita incredibile. Per cuori forti. A tratti persino rocambolesca. La #Juventus, dopo il primo tempo, ci ha messo il… - FF3173 : @vcristina29 @STEFANO44353203 Chiesa e Cuadrado non li considero centrocampisti eh ! - simshine95 : #JuventusPorto Spiace soprattutto per #sky che a forza di fare il tifo sfrenato si è dimenticata di essere una test… - MrNanni : @p_iannarelli Espelle “giustamente” Taremi per aver spazzato il pallone e poi non espelle ne Alex Sandro e ne Cuadrado... -