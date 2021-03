Covid, oggi il vertice del Cts chiesto dal governo. Ipotesi chiusure nei weekend e zone rosse come a Codogno (Di martedì 9 marzo 2021) L’Italia ha superato la soglia dei 100mila morti. Un numero impressionante che arriva a un anno dal primo lockdown e mentre l’Italia si colora sempre più di rosso a causa delle varianti di Sars Cov 2 virus che spingono verso l’alto la curva dei contagi e riportano in sofferenza gli ospedali, con le terapie intensive di 11 regioni già sopra la soglia critica del 30%. Mentre la campagna vaccinale, che parola del premier Mario Draghi avrà una svolta, presenta ancora luci e ombre. chiusure e restrizioni per diverse aree decise dai governatori che potrebbero anticipare un nuovo intervento del governo: il Cts si riunirà nelle prossime ore per valutare su richiesta del governo i nuovi interventi. Le Ipotesi sono delle chiusure generalizzate nei weekend, delle zone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) L’Italia ha superato la soglia dei 100mila morti. Un numero impressionante che arriva a un anno dal primo lockdown e mentre l’Italia si colora sempre più di rosso a causa delle varianti di Sars Cov 2 virus che spingono verso l’alto la curva dei contagi e riportano in sofferenza gli ospedali, con le terapie intensive di 11 regioni già sopra la soglia critica del 30%. Mentre la campagna vaccinale, che parola del premier Mario Draghi avrà una svolta, presenta ancora luci e ombre.e restrizioni per diverse aree decise dai governatori che potrebbero anticipare un nuovo intervento del: il Cts si riunirà nelle prossime ore per valutare su richiesta deli nuovi interventi. Lesono dellegeneralizzate nei, delle...

elenabonetti : L’85% delle task force a livello internazionale è guidata da uomini, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. L’84… - TeresaBellanova : Oggi, a quasi un anno esatto dall'inizio della pandemia, l'Italia ha superato le 100mila vittime per covid. Un nume… - fsitaliane : Presentati oggi a #RomaTermini il treno sanitario e il primo hub vaccinale ferroviario. Il Gruppo #FS da sempre imp… - BroccoloGina : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Liliana Segre: 'Il Covid è una guerra. Piango per gli anziani che sono morti soli” [di Zita Dazzi] https://t… - kiara86769608 : RT @NatangeloM: Stufi delle serate in lockdown? Oggi, a un anno dal DPCM #iorestoacasa, in edicola con Il Fatto Quotidiano c'è 'Il Gioco de… -