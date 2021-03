Covid – Malattia facile da curare, ma i medici di base non lo sanno (Di martedì 9 marzo 2021) – Draghi sul Covid non ha ancora fatto il miracolo. Il ministro della sanità è sempre lo stesso, gli “scienziati” del Cts sono sempre gli stessi. Si riparla di lockdown generalizzato, o a macchie di leopardo, di scuole di nuovo chiuse in tutta Italia (ma hanno mai riaperto?), di contagi e di nuove varianti in crescita, di vaccini che non ci sono e quelli che ci sono non vengono inoculati. Ma… Ma è vero che i contagi non si fermano, è vero che gli ospedali stanno di nuovo intasandosi, è vero che le terapie intensive a questo ritmo scoppieranno. La causa non è però la mancanza di vaccini, è la insufficiente, a dir poco, assistenza domiciliare, in assenza di medici di base in grado o desiderosi di curare i malati a domicilio con le facili cure capaci di guarire dal Covid in pochi giorni. Avete mai ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 marzo 2021) – Draghi sulnon ha ancora fatto il miracolo. Il ministro della sanità è sempre lo stesso, gli “scienziati” del Cts sono sempre gli stessi. Si riparla di lockdown generalizzato, o a macchie di leopardo, di scuole di nuovo chiuse in tutta Italia (ma hanno mai riaperto?), di contagi e di nuove varianti in crescita, di vaccini che non ci sono e quelli che ci sono non vengono inoculati. Ma… Ma è vero che i contagi non si fermano, è vero che gli ospedali stanno di nuovo intasandosi, è vero che le terapie intensive a questo ritmo scoppieranno. La causa non è però la mancanza di vaccini, è la insufficiente, a dir poco, assistenza domiciliare, in assenza didiin grado o desiderosi dii malati a domicilio con le facili cure capaci di guarire dalin pochi giorni. Avete mai ...

Advertising

AIRC_it : ?I malati di cancro in terapia che verranno chiamati per la vaccinazione contro il Covid-19 dovranno discutere con… - HuffPostItalia : Nava, primario del Sant'Orsola: 'Oggi perdiamo i malati Covid più in fretta. Della malattia sappiamo ancora poco' - RobertoBurioni : In Minnesota un milione di vaccinati, tra loro 14 casi di COVID-19, tutti senza sintomi o quasi, per lo più in sani… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: 'I #vaccini restano ancora fondamentali anche con le #varianti: mettono le persone nelle condizioni di non finire in ospe… - Marietto151 : @lorepregliasco La notizia è che è stato contagiato da Covid a 65 anni ed è sufficientemente in forze da rilasciare… -