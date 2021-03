Covid, i decessi superano quota 100mila: a Bergamo i nuovi casi crescono più lentamente (Di martedì 9 marzo 2021) I dati relativi alla settimana dal 2 all’8 marzo confermano il trend al rialzo della curva dei contagi: +0,68% rispetto a +0,59%. I nuovi casi sono stati 143.176 in rialzo del 19,8% sul periodo precedente; se consideriamo però gli ultimi quindici giorni osserviamo una crescita del 60%. I ricoveri in Terapia Intensiva sono aumentati del 18%, da 2.289 a 2.700. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono passati dai 1.206 della settimana precedente a 1.504 (+24,7%). Da segnalare il forte balzo dei pazienti in isolamento domiciliare passati da 402.932 a 448.002. Anche i ricoveri in Area Covid salgono, sia pure in percentuale minore, da 19.112 a 21.831. Sono più di 100.000 i decessi ufficiali causati dal Covid-19, ma si stima siano almeno il 15% in più quelli reali. IN LOMBARDIA Passiamo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) I dati relativi alla settimana dal 2 all’8 marzo confermano il trend al rialzo della curva dei contagi: +0,68% rispetto a +0,59%. Isono stati 143.176 in rialzo del 19,8% sul periodo precedente; se consideriamo però gli ultimi quindici giorni osserviamo una crescita del 60%. I ricoveri in Terapia Intensiva sono aumentati del 18%, da 2.289 a 2.700. Iingressi in terapia intensiva sono passati dai 1.206 della settimana precedente a 1.504 (+24,7%). Da segnalare il forte balzo dei pazienti in isolamento domiciliare passati da 402.932 a 448.002. Anche i ricoveri in Areasalgono, sia pure in percentuale minore, da 19.112 a 21.831. Sono più di 100.000 iufficiali causati dal-19, ma si stima siano almeno il 15% in più quelli reali. IN LOMBARDIA Passiamo ...

RaiNews : Una cifra enorme, è come se fosse scomparsa l'intera popolazione di una città come Pescara, Ancona, Cesena, Udine o… - Agenzia_Ansa : Covid: in America Latina superata la soglia dei 700mila morti. Negli Usa meno di 1.000 decessi nelle ultime 24 ore,… - Agenzia_Ansa : Gli Usa hanno registrato ieri meno di 1000 morti provocati dal Covid per la prima volta da quasi 3 mesi e mezzo. Se… - IMq85gg : ogni anno abbiamo circa 8 mln di persone che muoiono di tabacco, infatti la metà dei decessi con covid-19 sono prob… - FraDgf44 : USA&MERDAITALIA negli USA, che mai hanno fatto lockdown come in Italia ieri ci sono stati 734 decessi covid. dato c… -