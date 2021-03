Covid, clamoroso ad Avellino: positivo un infermiere già vaccinato con la seconda dose (Di martedì 9 marzo 2021) Se confermata, è davvero una brutta tegola. Un infermiere dell’ospedale Moscati di Avellino, che un mese fa ha ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid, è infatti risultato positivo al tampone molecolare naso-faringeo. Il paramedico è assegnato all’Unità operativa di geriatria ma è in aspettativa da oltre tre mesi. Il caso è emerso nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria messa in campo dall’Azienda ospedaliera irpina. L’infermiere aveva ricevuto la convocazione per presentarsi oggi all’Unità operativa di medicina preventiva per i controlli di routine. Una volta effettuati, ne hanno sorprendentemente evidenziato la positività al Covid. Dopo un tampone molecolare naso-faringeo L’uomo è totalmente asintomatico. Il Moscati ha quindi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Se confermata, è davvero una brutta tegola. Undell’ospedale Moscati di, che un mese fa ha ricevuto ladel vaccino anti, è infatti risultatoal tampone molecolare naso-faringeo. Il paramedico è assegnato all’Unità operativa di geriatria ma è in aspettativa da oltre tre mesi. Il caso è emerso nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria messa in campo dall’Azienda ospedaliera irpina. L’aveva ricevuto la convocazione per presentarsi oggi all’Unità operativa di medicina preventiva per i controlli di routine. Una volta effettuati, ne hanno sorprendentemente evidenziato la positività al. Dopo un tampone molecolare naso-faringeo L’uomo è totalmente asintomatico. Il Moscati ha quindi ...

Advertising

SecolodItalia1 : Covid, clamoroso ad Avellino: positivo un infermiere già vaccinato con la seconda dose - palamini_grazia : CLAMOROSO: SENTENZA DEL TAR BOCCIA PROTOCOLLO COVID DEL MINISTERO ? Parla il Dott. Stramezzi - Bart__Alex : Covid, clamoroso e piccantissimo effetto collaterale: medici sotto choc, in che condizioni arriva un 69enne Allora… - 2_crim : RT @AStramezzi: Dopo la Sentenza, il commento CLAMOROSO: SENTENZA DEL TAR BOCCIA PROTOCOLLO COVID DEL MINISTERO ? Parla il Dott. Stramezzi… - sudreporter : Clamoroso in #Campania: pronta azione giudiziaria in difesa degli operatori 118 -